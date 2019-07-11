أحمد أبوعقيل
قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الخميس 11-7- 2019 يشهد إرتفاع في درجات الحرارة، ليكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا وتصل الحرارة لـ 43 درجة في بعض المناطق.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتصل نسب الرطوبة في الجو اليوم الـ56-66% على القاهرة والوجه البحرى.
وتبلغ درجة الحرارة في الصباح 36 وترتفع بعد الظهر لارتفاع درجة حرارة الارض درجة حرارة الهواء تصل إلى41 درجة بينما تنخفض في المساء إلى 39 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر.
القاهرة 26 39
شبين الكوم 25 38
طنطا 25 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 26 33
بلطيم 25 32
مطروح 25 32
بورسعيد 26 34
دمياط 25 34
الزقازيق 24 38
الإسماعيلية 24 39
السويس 24 38
العريش 23 35
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 30 38
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 39
بني سويف 26 39
المنيا 23 39
أسيوط 25 41
سوهاج 26 42
قنا 27 43
الأقصر 26 43
أسوان 28 43
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: إرتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس والقاهرة تسجل 41 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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