فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق إعلان تشويقي جديد للهاتف Galaxy Note 10 تشوق فيه للإنتاجية التي لا مثيل لها التي سيوفرها هذا الهاتف لمستخدميه المحتملين.
هذا هو الإعلان التشويقي الثاني الذي يركز على الإنتاجية في الهاتف Galaxy Note 10، وهو ما يوضح أن شركة سامسونج تعتزم التركيز بشكل كبير على الجانب المتعلق بالإنتاجية في حملتها التسويقية لهاتفها الرائد المقبل. في الواقع، هذا يبدو منطقيًا إذا علمنا أن الهاتف Galaxy Note 10 يجمع بين فوائد القلم الإلكتروني S Pen والشاشة الكبيرة، والأداء القوي، والكاميرات المميزة، والبطارية الضخمة.
منذ بضعة أيام، نشر الحساب الرسمي لشركة سامسونج في ماليزيا على شبكة تويتر إعلان تشويقي ذو خلفية Spiderman والذي ينص بشكل مقتضب على أن ” القوة الكبيرة تعني فعل المستحيل “، وتاريخ الإطلاق المحلي للهاتف Galaxy Note 10، وهذا التاريخ هو اليوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وهو اليوم التالي للعرض الدولي الأول.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الإعلان التشويقي يشير إلى أننا سنرى نسخة الرجل العنكبوث من الهاتف Galaxy Note 10، أو تعاون آخر مع شركة Marvel، ولكن يبدو أن شركة سامسونج ستنضم إلى شركة Realme في الإقرار بالفيلم الأحدث من شركة Marvel.
تحديث : تم إزالة التغريدات من الحساب الرسمي لشركة سامسونج على شبكة تويتر لأسباب غير معروفة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تنشر الإعلان التشويقي الثاني للهاتف Galaxy Note 10، ويسلط الضوء مجددًا على الإنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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