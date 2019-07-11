شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضياع بطاقة بوكيمون نادرة بقيمة 60 ألف دولار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى بأن هناك بطاقة نادرة للعبة بوكيمون مفقودة تقدر بقيمة 60 ألف دولار، ما أدى إلى ترك مجتمع هواة جمع البطاقات القديمة فى حالة صدمة، حيث تم شراء البطاقة من موقع eBay العام الماضى واختفت أثناء نقلها إلى مالكها الجديد.

وتعد البطاقة المفقودة هى "Trainer No. 3" وهى بطاقة حصرية منحت للفائز النهائى فى المركز الثالث لمسابقة يابانية تسمى Super Secret Battle في عام 1999، وهى تعتبر إحدى أندر بطاقات "بوكيمون" الموجودة.

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تم بيع البطاقة بواسطة Pokemonplace وهو بائع eBay يقدم أكثر من 300 بطاقة بوكيمون للبيع، أخبرت الشركة أن البطاقة تم نقلها عبر شركة شحن، والتى ستتحمل مسئولية تسليمها إلى المالك الجديد، وكانت البطاقة مغطاة بوثيقة تأمين بقيمة 50 ألف دولار، وهى أعلى نسبة متوفرة من الشركة لهذا النوع من الطرود.

ورغم كل هذه الإجراءات المشددة إلى أن شركة الشحن أكدت عدم استلام البطاقة مطلقًا، وليس من الواضح ما إذا كانت البطاقة مفقودة أو إذا تم سرقتها من أحد الموظفين، وتقدم Pokemonplace مكافأة قدرها 1000 دولار لأى شخص يمكنه تحديد موقع البطاقة والمساعدة فى إعادتها إلى المشترى الأصلى، وأعلنت الشركة أنها لا تتطلع إلى معاقبة اللص المحتمل ولكنهم فقط يريدون إعادة البطاقة النادرة.