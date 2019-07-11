شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Walmart Labs تستحوذ على زوج من الشركات التقنية الهندية الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت معامل Walmart Labs، الذراع التكنولوجية لشركة Walmart الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة، على شركتين ناشئتين مقرهما الهند هما FloCare وBigTrade - مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد تأسست FloCare من قبل موظفى جوجل السابقين، وهى شركة للتكنولوجيا الصحية تقوم بتنظيم جميع الأعمال التى يحتاجها الطبيب فى مكان واحد وتهدف إلى جعل "الشيخوخة فى المنزل" ميسورة التكلفة وقابلة للتطوير.

أما شركة BigTrade فتقدم منصة تجارة الجملة التى توفر حلاً للأعمال "من البداية إلى النهاية" من اكتشاف المنتج أو المورد إلى دفع المنتج، وفى حين انضمت FloCare، التى لديها مكتب فى بالو ألتو بكاليفورنيا، إلى فريق تقنية العملاء لدى "وول مارت لابز"، أصبحت BigTrade جزءًا من فريق سلسلة الإمداد بالمنظمة.

وقال هارى فاسوديف، رئيس المركز ونائب رئيس قسم التكنولوجيا فى بيان: "إننا فى مرحلة تحول مثيرة ومن الرائع أن نضيف عقولًا رائعة من النظام البيئى المبتدء فى الهند إلى فريقنا المتنامى".

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وتابع فاسوديف: "أعمال الصيدليات وسلسلة التوريد عبر الإنترنت لدى Walmart مشهورة فى جميع أنحاء العالم، وأنا واثق من أن فرق FloCare وBigTrade ستعزز قدراتنا ونحن نسعى جاهدين لبناء تجارب رائعة للعملاء فى جميع أنحاء العالم".