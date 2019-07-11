شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Dropbox تطلق خدمة جديدة يمكنها إرسال ملفات بمساحة 100 جيجا بايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت منصة التخزين السحابي Dropbox عن خدمة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال ملفات يصل حجمها إلى 100 جيجا بايت لأي شخص بسهولة عبر رابط، والتى تعرف بـ Dropbox Transfer.

وبحسب ما نشرته المنصة عبر مدونتها الرسمية، فإن الخدمة لا تزال متاحة في الوقت الحالى بشكل تجريبي من خلال نظام الدعوات، وتتيح للمستخدمين إضافة الملفات ثم تحديد مدة صلاحية للملفات وكلمة مرور وفى النهاية يتم إنشاء رابط ترسله لصديقك ليتمكن من تنزيل الملفات من خلاله.

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وكشف التقرير عن أنه يمكن للمستخدمين متابعة إحصائيات الوصول للملفات مثل عدد مرات الضغط على الروابط أو تنزيلها وحتى تلقي إشعار عند كل عملية تنزيل، ويمكن إرسال حتى 100 جيجا بايت فى كل دفعة، مع صلاحية للملفات حتى 7 أيام.