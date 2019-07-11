مسؤول أمريكي: مشروع عملة فيسبوك يثير مخاوف خطيرة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول Jerome Powell، اليوم الأربعاء: إن خطة فيسبوك لبناء عملة رقمية تسمى ليبرا (Libra) لا يمكنها المضي قدمًا حتى يتم معالجة المخاوف الخطيرة.

وأثرت هذه التصريحات حول عملة ليبرا على سعر عملة بيتكوين المشفرة، حيث انخفض سعرها بما يصل إلى 7 في المئة خلال ثلاث ساعات من شهادته.

وأكدت التعليقات القوية من أقوى مشرع مالي في الولايات المتحدة على العقبات التنظيمية المتزايدة التي تواجه العملة المشفرة المقترحة، والتي استقطبت تدقيقًا من قبل صانعي السياسات على الصعيد العالمي.

وأوضح باول خلال شهادته نصف السنوية عن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن ليبرا تثير الكثير من المخاوف الخطيرة فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

وقال باول: إن أي مراجعة تنظيمية للمشروع يجب أن تكون صبورة وحذرة، وإن هذه العملة لا تتناسب بسهولة مع مخططنا التنظيمي، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية لا تناسب العملات الرقمية.

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ووفقًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن عملة ليبرا بحاجة إلى نظرة فاحصة، فيما قالت إلكا لوكسز Elka Looks، المتحدثة باسم فيسبوك: نحن متوافقون إلى حد كبير مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول الحاجة إلى خطاب علني بشأن ذلك.

وأضافت “لهذا السبب، فقد أعلنا مع الأعضاء المؤسسين الآخرين البالغ عددهم 27 عضوًا في اتحاد ليبرا عن العملة بشكل مقدم، وذلك حتى نتمكن من الدخول في خطاب بناء حول هذا الموضوع والحصول على تعليقات”.

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ويُعد من غير الواضح كيف يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إبطاء المشروع إذا أراد، وذلك بالنظر إلى المعالجة التنظيمية الغامضة للعملات الرقمية.

ومن المقرر أن يشهد مسؤولو فيسبوك عن المشروع في وقت لاحق من هذا الشهر في الكونجرس، حيث أثار كبار المشرعين خصوصية البيانات وغيرها من المخاوف.

وقالت ماكسين ووترز Maxine Waters، التي ترأس لجنة مجلس النواب المصرفية: إن ما تخطط له فيسبوك يثير مخاوف جدية بشأن التجارة والتداول والأمن القومي والسياسة النقدية للمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.

وأوضح باول أن البنك الاحتياطي الفيدرالي أوجد مجموعة عمل لمتابعة المشروع والتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ويتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استعراضًا من مجلس مراقبة الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، وهي لجنة من المنظمين المكلفين بتحديد المخاطر الواسعة للنظام المالي.

وأشار باول إلى أنه يدعم الابتكار المالي طالما تم تحديد المخاطر المناسبة، لكنه قال: إن منصة فيسبوك الضخمة تجعل ليبرا مميزة عن غيرها من مشاريع العملات الرقمية.

وأوضح المسؤول الأمريكي خلال شهادته أن لدى فيسبوك عدد من المستخدمين يزيد عن ملياري مستخدم، الأمر الذي يدفعه إلى الاعتقاد بوجود إمكانية اعتماد واسعة جدًا لأول مرة، ومن شأن أي مشاكل قد تظهر بسبب ليبرا أن تتحول إلى مشاكل خطيرة بسبب حجم فيسبوك.