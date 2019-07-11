شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما يجب أن تعرفه عن النسخة اللايت من جهاز نينتندو سويتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نينتندو عن نسخة جديدة من وحدة التحكم "نينتندو سويتش" الشهيرة، بسعر أقل من النسخة السابقة، والتى أطلقت عليها اسم Nintendo Switch Lite.

وحسب موقع "بيزنس إينسادر"، إن النسخة الجديدة من سويتش والتي يطلق عليها "نينتندو سويتش لايت"، هي وحدة تحكم محمولة مخصصة، لا يمكن توصيلها بالتليفزيون كالإصدار الموجود حاليًا، وتأتى بثلاثة ألوان "الأصفر والرمادى والفيروزى".

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وتهدف سويتش لايت إلى استبدال وحدة التحكم في الألعاب المحمولة 3DS من نينتندو، ويعتبر الأمر أكثر من مجرد إصدار جديد بسعر مخفض، حيث إن أغلب ألعاب نينتندو تعتمد على لوح التحكم، كما أن هناك اختلافات أكثر دقة بين سويتش لايت وذراع التحكم التقليدى.

ويذكر أن نينتندو سويتش هو سابع نظام ألعاب فيديو تقوم بتطويره شركة نينتندو، وكان يعرف باسم "أن إكس"، وقد تم الإعلان عنه فى 2016 وأصدر فى 2017.