شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تدخل سباق الفضاء كأول شركة طيران فضائية مدرجة فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر سباق الفضاء بين الشركات، حيث تشارك شركة فيرجن جالاكتيك التابعة لريتشارد برانسون، بكونها أول شركة طيران فضائية مدرجة في البورصة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سوف تستثمر شركة Social Hedosophia حوالي 800 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 49%، وتم الإعلان عن هذا الاندماج بين رأس المال الاجتماعي Hedosophia و Virgin Galactic الذى يتم الانتهاء من تفعيله بحلول نهاية هذا العام.



ايلون ماسك

وتنافس شركة فيرجن جالاكتيك مع Blue Origin، وهي شركة الفضاء الذى يملكها جيف بيزوس، وكذلك مع شركة SpaceX التى يمتلكها إيلون ماسك، لإحضار السياح إلى الفضاء.

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وكانت قد ارتفعت Virgin Galactic إلى حافة الفضاء مع مسافر تجريبي لأول مرة في فبراير، مما دفع الشركة إلى الاقتراب من هدفها المتمثل في الرحلات الجوية دون المدارية لسياح الفضاء.



ريتشارد برانسون

وقال برانسون، إنه سيكون أول مسافر في أول رحلة تجارية لشركة SpaceShipTwo في منتصف عام 2019، مضيفا "التقدم الكبير في برنامج الرحلات التجريبية لدينا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح لسفينة الفضاء الجديدة لبدء الخدمة التجارية".