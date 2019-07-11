شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما عرضه موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى..





أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار عدم السماح للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بحظر المستخدمين على تويتر لمنعهم من مشاهدة حسابه لأنه يعتبر غير دستورى، حيث أقرت المحكمة بحرية التعبير المكفولة للجميع.





يطلق فيس بوك فريقا جديدا لإنشاء تطبيقات جديدة ويتوقع العديد من الإخفاقات، وستتم تسمية المجموعة بـNPE أو تجارب منتج جديد.

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تم العثور على ثغرة أمنية بتطبيق Zoom على أجهزة Apple Mac، والتى تتيح تنشيط الكاميرات عن بعد، وفى حالة إلغاء تثبيت التطبيق على أجهزة ماك يمكن إعادة تثبيته عن بعد، وهو ما يجعل كاميرات مستخدمى أبل ماك عرضة للسرقة.





قررت نيتندو اليابانية نقل إنتاج وحدة ألعاب Nintendo Switch الخاصة بها إلى فيتنام وسط توترات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسيبدأ هذا التحول هذا الصيف.





فقدت بطاقة بوكيمون نادرة بقيمة 60.000 دولار في البريد، والبائع يعرض مكافأة قدرها 1000 دولار لإعادتها، إذ تم بيع البطاقة "Trainer No. 3" بواسطة Pokemonplace لمستخدم eBay وتم التأمين عليها بمبلغ 50،000 دولار قبل شحنها.