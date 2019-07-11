شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. اكتشاف بحيرة بركانية نادرة على قمة بركان يبعد عن القطب الجنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد فى العالم 7 بحيرات للحمم البركانية، وحاليًا تم الكشف عن الثامنة، حيث كشفت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن بحيرة الحمم البركانية تنفجر في بركان بعيد عن القطب الجنوبي بجبل مايكل منذ أكثر من 15 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من وجود مثل هذه البحيرة، إلا أنه نادراً ما تصدرت بحيرة قمة البركان بحالة مستمرة من الحمم والفقاعات النارية.



بحيرة الحمم البركانية بحيرة الحمم البركانية

واكتشف باحثون بريطانيون أدلة على البحيرة، التي تصل درجات حرارة حوالى 1812-23334 درجة فهرنهايت (989-1279 درجة مئوية)، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة.

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وتم اكتشاف بحيرة الحمم بواسطة دانييل جراي، من جامعة كوليدج لندن، إلى جانب أليكس بورتون جونسون وبيتر فريتويل من المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية.



بحيرة الحمم البركانية بحيرة الحمم البركانية

وتقع البحيرة البركانية فوق جبل مايكل على جزيرة سوندرز النائية وغير المأهولة، والتي تقع في جنوب المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 1000 ميل إلى الشمال من الحافة الشرقية لبحر ويديل.

ومن خلال تحليلهم لبيانات الأقمار الصناعية، حسب الخبراء أن بحيرة الحمم المنصهرة يتراوح قطرها بين (90-215) مترًا.