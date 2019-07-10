شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش دايما زي ما انت شايفه.. 8 مراحل وأشكال يظهر بها القمر بالسماء كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرى القمر فى السماء بأشكال كثيرة مختلفة، وفى بعض الأحيان يظن الناس أنه لا يمكن رؤيته بسبب المبانى المرتفعة، ولكن ليس هذا هو السبب، فلدى القمر العديد من المراحل والأطوار التى يمر بها حيث يأخذ أشكال مختلفة أو لا يظهر بالأساس، لذا سنتناول الـ٨ مراحل التى يمر بها القمر.

المحاق "New moon":

هى المرحلة التى يكون القمر فيها مظلم وغير مرئى حيث يكون على نفس الوجه الجانبى للأرض، ولهذا يكون الوجه المقابل للأرض معتم ومن الصعب رؤيته، بالإضافة إلى أن تلك المرحلة تكون فيها ظاهرة المد والجزر فى قمة نشاطها.

الهلال المتزايد "Waxing Crescent moon":

فى تلك المرحلة يكون الوجه الظاهر من القمر مضيئ بنسبة ٥٠٪، ومن الممكن رؤيته قبل وقت الظهيرة.

التربيع الأوّل "First Quarter Moon":

يختفى القمر في هذه المرحلة مع بداية الليل، ولكن بالرغم من هذا يمكن مشاهدته فى الظهيرة.

الأحدب المُتزايد "Waxing gibbous moon":

Advertisements

فى تلك المرحلة يظهر وجه القمر طوال الليل ويكون مضيئا بنسبة كبيرة وظاهر لأعين الناس، حيث يمكن رؤيته بعد غروب الشمس ويظل طوال النهار.

البدر "Full Moon":

يكون القمر فى تلك المرحلة كامل وظاهر بنسبة تصل لـ١٠٠٪، ويكون هذا القمر مرئى بعد غروب الشمس وإنقضاء النهار ومن ثم يختفى مرة أخرى عند طلوع الشمس، وتتشابه تلك المرحلة مع المحاق حيث تكون ظاهرة المد والجزر فى قمة نشاطها.

الأحدب المتناقص "Waning gibbous Moon" :

بعد تلك المراحل السابقة التى اكتمل فيها شكل القمر عند مرحلة البدر، يبدأ مرة أخرى فى التناقص بمرحلة الأحدب المتناقص ليظهر في الليل وبداية النهار.

التربيع الثاني "Last quarter Moon":



فى تلك المرحلة يكون القمر مضئ بنسبة تصل لحوالى ٥٠٪ ومن ثم يظهر في نهاية الليل ويبدأ في الاختفاء مع بداية النهار.

الهلال المتناقص "Waning Crescent Moon" :

يكون القمر فى هذه المرحلة مُضيئاً بنسبة تتراوح بين الـ 49٪ و الـ1%، حيث يظهر قبل الشروق ويبدأ فى الإختفاء فى بداية النهار.