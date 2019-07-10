شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. إطلاق دمية تكريمًا لرائدة فضاء بالوكالة الأوروبية لتشجيع الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت باربى إطلاق دمية جديدة لرائدة الفضاء الإيطالية "سامانثا كريستوفوريتى" تكريمًا لدورها النشط فى وكالة الفضاء الأوروبية، ضمن مبادرتها لتهيئة الفتيات الصغار ليصبحن عالمات ورواد فضاء، وفقا لما نقله موقع "ديلى ميل".





وأفاد تقرير الموقع البريطانى إلى أن شركة "ماتيل" استفادت من مجهود الرائدة الفضائية "سامانثا" لتكون هى مصدر إلهام لشخصية نسائية يحتذى بها بين الفتيات الصغيرات.





تبلغ "سامانثا" من العمر 42 عامًا وهى أيضًا طيار مقاتل ومهندس ورائد فضاء، كما أنها أول عضو طاقم إيطالى فى وكالة الفضاء الأوروربية (ESA).

تعتبر دمية رائدة الفضاء "سامانثا" هى جزء من مشروع Barbie Dream Gap ، وهى مبادرة مستمرة تهدف إلى تهيئة الفتيات الصغار على مستوى العالم.

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وقالت "إيزابيل فيرير" مديرة التسويق الأوروبية فى باربى: "نحن فخورون بإطلاق هذا التعاون المشترك بيننا وبين وكالة الفضاء الأوروبية بهدف واضح وهو تجهيز الفتيات الصغيرات ليكن الجيل القادم من رائدات الفضاء والمهندسات وعالمات الفضاء، فنحن نعلم مدى أهمية أن يكون للفتيات نماذج يحتذى بها فى حياتهن وهذا التعاون سيساعدنا على الارتقاء بهن إلى مستوى آخر من الخيال والتعبير عن الذات والبحث عن النماذج التى يجب أن يحتذى بهن فى الحياة".





ويأتى إطلاق دمية تكريم رائدة الفضاء "كريستوفوريتى" فى الوقت الذى يتم فيه الكشف عن رواد الفضاء الإناث غير المعروفين نسبيا فى التاريخ.

وتقول "إرسيليا فودو" كبير مسئولى وكالة الفضاء الأوروبية: "بينما يحقق الأولاد والفتيات نفس الدرجات فى العلوم والرياضات، إلا أن هناك قلة من الفتيات يحلمن بأن يصبحن عالمات أو مهندسات أو متخصصات فى الفضاء، حيث تلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورا مهما كموقف البيئة الأسرية تجاه المهن العلمية والعملية".

وأضافت: "وكالة الفضاء الأوروبية تعمل بقوة على تعزيز اهتمام الفتيات بالمواضيع العلمية والتقنية والتكنولوجية والمهنية الخاصة بالفضاء، حيث نحتاج إلى مجموعة متنوعة من المواهب لتخيل وتمكين المستقبل فى الفضاء".