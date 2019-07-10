كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “JACO” ذراع آلية لتحسين نوعية حياة مستخدمي الكراسي المتحركة

متابعة-سنيار: JACO هي ذراع آلية مساعدة تم تطويرها من قبل شركة KINOVA التي تتخذ من كيبيك مقرا لها، وهي تهدف لتحسين نوعية حياة مستخدمي الكراسي المتحركة.

لقد صمم الفريق، الذي يركز على مشاريع تهدف إلى تمكين الأفراد الذين يعانون من قيود على الحركة، “JACO” للعمل كذراع بشري، مما يتيح لمن لديهم قدرة محدودة أو معدومة من أطرافهم العليا التمتع بمستوى أكبر من الاستقلال الذاتي.

متاحة مع إما 2 أو 3 أصابع، يمكن تركيب الذراع الروبوتية “JACO” على أي كرسي متحرك كهربائي.

تم تصميم الذراع من قبل KINOVA للمساعدة في الأنشطة في الحياة اليومية، من قبيل فتح الأبواب، ورفع الأشياء المختلفة، واللعب مع الأطفال والحيوانات الأليفة، ويوفر الجهاز الخفيف الوزن حركة آمنة ومستقلة.

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تم تصميم JACO لتشبه ذراعا بشرية تعمل بكامل طاقتها من خلال توفير ما مجموعه 16 حركة سلسة، ويتم تحقيق ذلك بفضل ميزة الحركة ذات الستة محاور التي تتوافق مع الكتف والكوع والرسغ.

ويمكن التحكم في الذراع باستخدام ذراع التحكم في الكرسي أو التحكم في الرأس أو sip-and-puff أو أي طريقة أخرى للتحكم.

JACO مصنوع من ألياف الكربون الخفيفة الوزن ومصمم ليكون متين ومقاوما للطقس، وباستخدام نفس مصدر الطاقة مثل الكرسي المتحرك، يسمح الجهاز للمستخدمين بأن يصبحوا أكثر استقلالية في كل جانب من جوانب حياتهم، مع توفير شعور أكبر بالأمان لمن لديهم قدرة محدودة على الحركة.