كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “بولينجر” تكشف عن شاحنة بيك آب كهربائية بالكامل

متابعة-سنيار: كشفت الشركة الناشئة “بولينجر” عن نموذج لشاحنتها الكهربائية القادمة.

استجابةً لتعليقات العملاء، كشفت الشركة الجديدة التي تتخذ من مدينة ميشيغان الأمريكية مقراً لها، عن نماذج تتميز بأبواب ذات إطار أنبوبي وتجديدات للشحن.

هناك شيء واحد مشترك بين النموذجين هو أبواب إطار أنبوب معدلة حديثا بدلا من الإدخال التقليدي الذي شوهد في الإصدارات السابقة، كما يتميز كلاهما برفوف سقف مع حوامل إضاءة وشبكات أمامية على الطرق الوعرة، وعجلات داكنة.

يضيف bollinger B1 عجلة احتياطية في الخلف وسلم سقف، وفي الوقت نفسه قدمت شاحنة b2 pick الكثير من مساحة التخزين وفتحات فريدة لنقل البضائع الطويلة، حيث يمتد مرور البضائع عبر طول الشاحنة والزجاج الخلفي للكابينة والبوابة الوسطى لتوسيع خيارات حمل البضائع.

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ليس من الواضح ما إذا كان سيتم توفير كل هذه الملحقات بواسطة بولينجر، ما نعرفه هو أن سيارات الدفع الرباعي B1 و B2 تأتي مع نظام الدفع بالعجلات الأربعة، التعليق الهيدروليكي، بطارية 120 كيلو وات في الساعة، لتقديم ما مجموعه 614 حصان و 668 رطل قدم (905 نانومتر) من عزم الدوران وتوفر مجموعة من 200 ميل (320 كم).