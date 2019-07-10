تكنولوجيا: هاتف Galaxy A90 5G يأتي قريباً برقاقة معالج Snapdragon 855

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد هاتف Galaxy A90 أحد إصدارات سامسونج التي شغلت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم رصد إصدار 5G من الهاتف في أحدث تسريبات Geekbench.

في تسريبات جديدة نشرت اليوم عبر Geekbench، كشف عن بعض تفاصيل هاتف Galaxy A90 5G المرتقب الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

وتشير التسريبات إلى أن رقاقة معالج Snapdragon 855 تدعم نموذجي هاتف Galaxy A90 وهو ما تؤكده تسريبات Geekbench اليوم.

ويأتي هاتف Galaxy A90 5G في التسريبات برمز SM-A908N، حيث من المقرر أن ينطلق بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie.

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وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن هاتف Galaxy A90 5G يأتي بشاشة Super AMOLED مميزة 6.7 إنش، كما تتميز الشاشة بتصميم Infinity-U، ويدعم الهاتف جودة عرض FHD بلس.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy A90 الذي يدعم شبكات 4G في نموذج برقم SM-A905، بنفس تصميم الشاشة لكن مع جودة عرض أعلى، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقه 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 12 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

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