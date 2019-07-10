تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على خطط هواوي لإطلاق هاتف جديد بكاميرة رباعية وبطارية 3900 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف جديد من العملاق الصيني مؤخراً في TENAA، حيث تقدم هواوي هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع بطارية مميزة بقدرة 3900 mAh.

ظهر هاتف هواوي في تسريبات TENAA بنموذجين برمز SPN-AL00 وSPN-TL00، حيث تشير التوقعات أن الهاتف هو أحد إصدارات هواوي القادمة من هاتفي Nova 5i Pro أو Mate 30 lite.

ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بشاشة IPS مميزة بحجم 6.26 إنش، كما يدعم جودة عرض 2340 في 1080 بيكسل، ويضم كاميرة سيلفي مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي مميز بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

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كما يدعم الهاتف إحدى رقاقات معالج Kirin المميزة بثماني من الأنوية مع سرعة 2.2GHz، ويأتي الهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 128 و256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

ويدعم هذا الإصدار من هواوي بطارية بقدرة 3900 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع، أيضاً يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 مع واجهة EMUI 9، على أن ينطلق الهاتف بلوني الأزرق والأسود، ومن المتوقع أن تظهر تفاصيل جديدة عن الهاتف والاسم التجاري الذي ينطلق به إلى الأسواق خلال الفترة القادمة.

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