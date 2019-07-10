تكنولوجيا: أحدث صور مسربة تكشف عن Galaxy Note 10 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحد المصادر صور مسربة جديدة تكشف لأول مرة عن شكل هاتف Galaxy Note 10 المرتقب، وجدير بالذكر أن هذه الصور متعلقة بإصدار Note 10 فقط، ولا يوجد صور لإصدار +Note 10 في الوقت الحالي، ولكن من المرجح أن يتم تسريبها قريبًا.

لم يتبقى سوي شهر على إطلاق مجموعة Galaxy Note 10، فقد أكدت شركة سامسونج أنها ستقوم بالفعل بإطلاق المجموعة في 7 أغسطس في مؤتمر في مدينة نيويورك.

ووفقًا لهذه الصور المسربة، سيأتي الهاتف بعدد من الألوان الجديدة الغير تقليدية. وقد علمنا مؤخرًا أن سامسونج ستوفر إصدارين من الجهاز؛ إصدار بشاشة بحجم 6.3 بوصة وهو Note 10، وإصدار بشاشة بحجم 6.75 وهو +Note 10.

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وكشفت التسريبات أن الهاتف سيضم ثقب للكاميرا الأمامية ضمن الواجهة الأمامية مع حواف نحيفة بكثير مقارنةً بـ Note 9. وأشارت بعض التقارير مسبقًا إلى انه سيتم وضع إعداد الكاميرا الخلفي بشكل رأسي، وأكدت التسريبات المصورة عن ذلك بالفعل.

سيتوفر الجهاز باللون الفضي مع بعض التدرجات، كما سيتوفر معه قلم S Pen أزرق اللون، وقد تلاحظ أيضًا أن الهاتف يفتقر إلى زر مساعد Bixby مع هذه الصور.

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