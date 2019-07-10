إصدارات Google Chrome القادمة ستقوم بحظر الإعلانات التي تستهلك الكثير من الموارد

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن أن يستهلك تحميل المحتوى على الويب قدرًا كبيرًا من الموارد، إعتمادًا على المحتوى المتاح عليه. ومع ذلك، عندما يتم التعامل مع المحتوى الإضافي مثل الإعلانات، فقد ينتهي بك الأمر إلى إستهلاك المزيد من الموارد، مما قد يعيق الحواسيب القديمة أو المتدنية المواصفات التي قد تحتوي على قدر ضئيل من الذاكرة العشوائية أو تلك المتصلة بشبكة الإنترنت الضعيفة.

أعربت شركة جوجل في الماضي عن رغبتها في حظر الإعلانات في المتصفح Google Chrome التي تعتبر ” سيئة “، والمعروفة أيضًا بإسم ” الإعلانات المسيئة “، ولكن يبدو أن الشركة قد تتقدم خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إطلاق نسخة جديدة من المتصفح Google Chrome في المستقبل والتي ستكون أيضًا قادرة على حظر الإعلانات التي تستهلك الكثير من الموارد.

ووفقا لشركة جوجل، فيبدو أن هذا النوع من الإعلانات لا يمثل سوى 10 في المئة من الإعلانات المتاحة على الإنترنت، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة بأن لا تواجه مثل هذه الإعلانات. ومع ذلك، لكي تكون آمنًا، سيبدأ المتصفح Google Chrome في المستقبل في حظر الإعلانات التي تستهلك أكثر من 4 ميغابايت من الباندويت أو إستغلال أداء المعالج المركزي لمدة 60 ثانية أو أكثر.

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ستعرض المواقع التي تحتوي على مثل هذه الإعلانات مربعات فارغة حيث يتم عرض الإعلانات، بالإضافة إلى توضيح سبب حظر هذا الإعلان. من المتوقع أن تشق هذه التغييرات طريقها إلى الإصدار 76 من المتصفح Google Chrome أو إصدار أحدث، لذلك عليك مواكبة ذلك في المستقبل.