أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate X القابل للطي في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - تحرص شركة سامسونج على إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold قبل أن تقوم شركة Huawei بإطلاق الهاتف Huawei Mate X، ولكن يبدو أن شركة Huawei مستعدة لإفساد تلك الخطط. في الواقع، لم تم مؤخرًا رصد متجرًا في الصين يعرض ملصقًا ترويجيًا للهاتف Huawei Mate X القابل للطي، والذي يعتبر أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة Huawei، وهو كذلك واحد من هواتف Huawei الأولى التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

لا يعرض هذا الملصق أي تواريخ، ولكنه يشير إلى أن الإطلاق قريب. قال رئيس قسم المنتجات في شركة Huawei في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا أن الهاتف Huawei Mate X سيكون متاحًا في الصين في أواخر شهر يوليو المقبل أو في أوائل شهر أغسطس.

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لاحظ أننا نتحدث هنا عن الإطار الزمني لموعد إطلاق الهاتف Huawei Mate X في الصين. وبالنسبة للإطلاق على الصعيد العالمي، فآخر ما سمعناه هو أنه سيتم إطلاق الهاتف Huawei Mate X في أواخر شهر سبتمبر المقبل، ولكن الحظر التجاري المفروض على شركة Huawei كان له تأثير على خطط الشركة الصينية لإطلاق الهاتف Huawei Mate X، لذلك لا توجد تواريخ محددة بعد.