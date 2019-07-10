تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy J5 2017 و Galaxy J5 Pro 2017 يلوح في الآفق

فاطمة أيت طالب - دبي - ينبغي أن يبدأ الهاتفين Galaxy J5 2017 و Galaxy J5 Pro 2017 بتلقي تحديث Android 9 Pie قريبًا، فقد تم رصد هذين الهاتفين يحصلان على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance مع هذا الإصدار الجديد من الأندرويد. وعلى وجه التحديد، فقد تم رصد النسخ العالمية والنسخة الإماراتية والنسخة الماليزية تحصل على شهادة الواي فاي المعنية وهي تعمل بنظام Android 9 Pie.

وتجدر الإشارة إلى أن الهاتفين Galaxy J5 2017 و Galaxy J5 Pro 2017 حصلا على تحديث الأندرويد 8.1 Oreo في أواخر شهر أغسطس من العام الماضي. وبالتالي، فقد حان الوقت بالنسبة لهذين الهاتفين للحصول على تحديث Android 9 Pie.

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Android 9 Pie يمثل ترقية كبير لأي هاتف ذكي، ولكن هذا التحديث يعتبر أكثر أهمية في هواتف سامسونج لأنه يجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج، وهي الواجهة التي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية، ومجموعة من الميزات الإضافية التي يتطلع إليها العديد من المستخدمين منذ فترة طويلة نسبيًا. عمومًا، توقع أن ترى الهاتفين Galaxy J5 2017 و Galaxy J5 Pro 2017 يحصلان على تحديث Android 9 Pie في المستقبل القريب.