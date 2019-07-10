بدء التشويق للهاتف Realme 3i، وسيصل على الأرجح يوم الإثنين المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Realme X الذي من المقرر أن يصل إلى الهند في اليوم 15 يوليو، سيكون مرفوقًا على الأرجح بالهاتف Realme 3i. قام المتجر الهندي FlipKart بإنشاء صفحة على موقعه الرسمي تروج للهاتف Realme 3i على أنه ” بطل الهواتف الذكية “.

لم تكشف لنا العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo عن الكثير حول هذا الهاتف، ولكن إسمه يوضح أنه سيمثل إصدار جديد من الهاتف Realme 3 مدعوم بالمعالج MediaTek Helio P60 أو MediaTek Helio P70.

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تؤكد الصفحة أيضًا أن الهاتف Realme 3i سيضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وتصميمًا عصريًا، وبطارية كبيرة. عمومًا، ينبغي أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Realme 3i يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 15 يوليو، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.