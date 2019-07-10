تكنولوجيا: فى ذكرى ميلاد ثيودور توماس إديسون.. هل استكمل مسيرة أبيه المضيئة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجميع يعرف من هو توماس إديسون الرجل الذى أضاء العالم واخترع المصباح الكهربائى، إذ يعتبر من أوائل المخترعين الذين قاموا بتطبيق مبدأ "العمل الجماعى"، وكان يعرف بأنه أول من أنشأ مختبرًا مخصصًا للأبحاث الصناعية، وكان لدى إديسون 6 أطفال، ثلاثة من زوجته الأولى وثلاثة من الثانية، ويحتفل العالم اليوم بذكرى ميلاد الابن الرابع من أبناء إديسون عمومًا، والثالث من زوجته الثانية وهو "ثيودور إديسون" الذى سجل العديد من براءات الاختراع.

معلومات عن ثيودور إديسون:

معلومات عن ثيودور إديسون: - ولد ثيودور فى 10 يوليو 1898، وعمل فى شركة أبيه كمساعد فى المختبر. - أسس شركته الخاصة وأسماها "calibron industries". - كان محبًا ومناصرًا للبيئة بشكل كبير، وعارض حرب أمريكا ضد فيتنام. - تحت إشراف والده اخترع العديد من الأجهزة وآلات القياس. Advertisements - حصل على أول براءة اختراع لجهاز يقضى على اهتزاز الآلآت. - ثم حصل على براءة اختراع لآلة رسم الخرائط المجسمة. - سجل حوالى 80 براءة اختراع. - توفى بسبب مرض باركنسون عام 1992.

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