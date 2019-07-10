شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوكو تاكسى فى كوبا وماجليف فى الصين.. هكذا يتنقل سكان العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتقل الأشخاص فى جميع أنحاء العالم من نقطة إلى أخرى باستخدام طرق نقل فريدة تختلف عن الحافلات التقليدية ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة التى نستخدمها بشكل كبير فى أغلب دول العالم.

وبعضها عبارة عن حلول ذات تقنية منخفضة تم إنشاؤها من خلال الحاجة إلى وصول رخيص، والبعض الآخر، مثل قطار ماجليف عالى التقنية، ولكن جميعها وسائل تم ابتكارها بحثا عن وسيلة لتسهيل عملية التنقل من مكان لآخر.

وفيما يلى نرصد لك ستة من أكثر أشكال النقل الفريدة حول العالم، من البرتغال إلى كمبوديا، سواء كانت متطورة أو فكرة بسيطة ابتكرها السكان وانتشرت بقوة بعد ذلك.

Coco Taxisفى كوبا

تعد Coco Taxis وسيلة نقل شائعة للسياح الذين يزورون كوبا منذ التسعينيات، وهى عبارة عن سيارات أجرة مكونة من أغطية مصنوعة من الألياف الزجاجية ومقاعد ملحومة على دراجات، واطلقوا عليها اسم "كوكو" بسبب التصميم الأصفر الزاهى الذى يأتى على شكل جوز الهند.





ويمكن العثور عليها فى المدن الكوبية الكبرى مثل هافانا ، فيراديرو ، وترينيداد.

Jeepneysالفلبين

تعتبر سيارات Jeepneys رمزًا للثقافة الفلبينية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية فى أوائل الخمسينيات، وتم تطوير هذه السيارات لتناسب المزيد من المقاعد، وتم تلوينها بالألوان.

على مدار الأعوام القليلة الماضية، وحاول الرئيس الفلبينى رودريجو دوترتى التخلص من هذه السيارات على الرغم من احتجاجات السائقين والمواطنين ذوى الدخل المنخفض.



Jeepneys

يأمل الرئيس دوترتى أن يحل محل سيارات جيبنى سيارات أكثر حداثة وصديقة للبيئة تشبه الحافلة، ويهدف هذا التغيير إلى تقليل التلوث وزيادة السلامة وجعل النقل العام أكثر سهولة.

Schwebebahnفى ألمانيا

فى المرة القادمة التى تقضيها فى Wuppertal بألمانيا، يمكنك ركوب قطار سكة حديد Schwebebahn المعلق، الذى بدأ تشغيله فى عام 1901 ويستخدمه الآن حوالى 85000 راكب يوميًا.

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Schwebebahn

ويشتهر خط السكة الحديد أيضًا بحادث 1950 الذى وقع فيه فيل سيرك يدعى Tuffi وكان ذلك ضمن حملة إعلانية.

Norryفى كامبوديا

تتكون وسيلة النقل المصنوعة من الخيزران من محرك ولوح من الخيزران، بالإضافة إلى عجلات ملحومة فى الأسفل، وعمود خشبى بمثابة الفرامل ومسرع، وتعتبر تلك الوسيلة شهيرة للغاية فى كمبوديا ويعتمد عليها آلاف من الأشخاص فى التنقل من مكان لآخر على الرغم من أنها بدائية للغاية، فهى تنال شعبية واسعة هناك.



Norry

يعد قطار الـ Maglev من أكثر وسائل النقل تطورا، إذ يحل المغناطيس محل العجلات والمسارات الفولاذية التقليدية فى قطار Maglev فى شنجهاى، ويرفع القطار فوق القضبان باستخدام تقنية الرفع المغنطيسى، ونقص العجلات والمحركات يعنى أن القطار بلا احتكاك، مما يسمح له بالوصول إلى 267 ميلاً فى الساعة.



Maglev

وهذا القطار الصديق للبيئة هادئ، ويستهلك طاقة أقل من القطارات العادية، ولا يزال يعمل جيدًا فى ظل ظروف جوية قاسية بسبب عدم وجود أجزاء متحركة.

كما تعمل قطارات Maglev فى مطار Incheon فى كوريا الجنوبية وعلى خط Linimo فى اليابان.

Tobogganفى البرتغال

يتكون التوبوجان من زلاجة توجد أعلى زلاجات خشبية يتحكم فيها سائقان بشريان، ويمكن أن تصل سرعة هذه الزلاجات إلى 30 ميلاً فى الساعة وكانت ذات يوم وسيلة شائعة من وسائل النقل العام للوصول إلى التل من مونتى إلى فونشال.