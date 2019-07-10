تكنولوجيا: Infinix تعلن رسمياً عن هاتف Note 6 بكاميرة ثلاثية وقلم X stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix رسمياً اليوم عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية Note 6، الذي يأتي بتصميم يضم كاميرة خلفية ثلاثية مع قلم X stylus، كما ينطلق بسعر 200 دولار.

يتميز هاتف Infinix Note 6 بشاشة AMOLED مميزة بتقنية Always-On وحجم 6.1 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة Helio P35 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

يضم هاتف Infinix Note 6 نظام تشغيل Android Pie مع واجهة XOS 5.0 وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 128 جيجا بايت.

وفي مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف Note 6 بكاميرة أمامية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية الثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

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ويتوفر هاتف Infinix Note 6 مع قلم X stylus، كما يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي وتقنية الواقع المعزز لدعم المستخدم في إبتكار مخططات إبداعية مميزة على الهاتف، كما يأتي القلم بميزة تعرف ب”AR Measure” والتي تدعم المستخدم في معرفة قياس الأشياء على أرض الواقع.

كما تقدم Infinix هاتف Note 6 بقدرة بطارية 4000 mAh، تدعم الشحن عبر microUSB، على أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، البني إلى جانب الأزرق، على أن يأتي اللون الأزرق بزر تشغيل مميز باللون الذهبي، ويتوفر الهاتف بالفعل في بعض أسواق إفريقيا بسعر 200 دولار.

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