تكنولوجيا: Nintendo تكشف عن تصميم Switch Lite بحجم أصغر وسعر 199 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nintendo عن تصميم إصدارها الجديد من وحدات الألعاب Switch Lite الذي ينطلق رسمياً في شهر سبتمبر بتصميم مميز بحجم أصغر من الإصدار الأصلي مع سعر 199 دولار تقريباً.

ترقب الكثير من المستخدمين إطلاق وحدة جديدة من Switch بسعر أقل إلى الأسواق، واليوم كشفت الشركة رسمياً عن هذا الإصدار الذي يتوفر خلال شهر سبتمبر بعنوان Switch Lite.

تأتي وحدة الألعاب الجديدة Switch Lite بسعر أقل من الإصدار الأصلي بفارق 100 دولار، إلا أن تصميم الإصدار الجديد يأتي ببعض التغييرات ليتوافق مع مستوى التسعير الأقل، حيث صممت Switch Lite لتدعم اللعب بوحدة محمولة لا تدعم الإتصال بأجهزة التلفاز، كما تأتي Joy-Con مدمجة في تصميم الوحدة.

من جانب أخر يتميز تصميم Switch Lite بوزن أخف من الإصدار الأصلي، وهي من التحسينات الهامة في الإصدار الجديد، حيث تدعم تجربة ألعاب مميزة لفترة طويلة مع التنقل السريع بوحدة الألعاب، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم قوي أيضاً بشكل خاص مع دمج Joy-Con في وحدة التحكم.

أيضاً تأتي Switch Lite بلوحة تحكم d-pad تتوافق مع التصميم الجديد لوحدة التحكم في الألعاب، والتي تستبدل أزرار الإتجاهات الغير دقيقة في الإصدار الأصلي.

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من جانب أخر تؤكد Nintendo على أن وحدة Switch Lite تأتي بتحسينات بسيطة في البطارية، كما أن رقاقة المعالج تدعم إستهلاك أقل للطاقة لتقدم عمر أطول للبطارية مع غياب البطاريات الإضافية المميزة لإصدار Switch الأصلي، أيضاً لا تأتي وحدة Switch Lite بمسند للتثبيت.

وتقدم Nintendo وحدة التحكم في الألعاب Switch Lite بأكثر من إختيار في الألوان منها الأصفر، الرمادي إلى جانب الفيروزي، هذا إلى جانب إصدارات خاصة من وحدة الألعاب تأتي بثيم بوكيمون باللون الرمادي الفاتح، إلى جانب إصدار Shield خاص أيضاً.

وتتميز شاشة Switch Lite بحجم 5.5 إنش تدعم خاصية اللمس وهو حجم أصغر من الإصدار الأصلي إلا أنه يقدم تجربة ألعاب مميزة أيضاً، كما يتوافق تصميم وألوان إطار وحدة الألعاب مع الأزرار بشكل مميز.

يذكر أن Nintendo تستعد لإطلاق Switch Lite في 20 من سبتمبر بسعر 200 دولار تقريباً، بينما يتوفر إصدار Pokémon الخاص من وحدة الألعاب في 8 من نوفمبر بنفس مستوى التسعير.

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