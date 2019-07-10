Honor 8X يصبح هاتف Honor الأكثر مبيعًا على الإطلاق بعد كسره حاجز 15 مليون وحدة مباعة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل 12 شهرًا، أعلنت شركة Huawei عن المعالج HiSilicon Kirin 710 الذي شق طريقه لأول مرة بعد ذلك إلى الهاتف Honor 8X الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر. حصل هذا الهاتف على الكثير من الحب والإهتمام بفضل شاشته الضخمة وبطاريته المميزة، وأدائه المميز.

كان Honor 8X هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا على الإنترنت في الصين لمدة أربعة أشهر متتالية، حيث وصل في النهاية إلى 10 ملايين وحدة مباعة بعد 173 يومًا فقط على إطلاقه. اليوم، تحدث أحد المدراء التنفيذيين للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei في إجتماع يتمحور حول المعالج HiSilicon Kirin 810، وكشف أن مبيعات الهاتف Honor 8X بلغت الآن أكثر من 15 مليون وحدة، مما يجعله رسميًا هاتف Honor الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

قال نائب رئيس الشركة، السيد Xiong Junmin أن هذا الرقم المثير للإعجاب يتعلق بالمبيعات العالمية للأشهر التسعة الأولى منذ إطلاق الجهاز في جميع أنحاء العالم. في وقت لاحق، حطم الهاتف Honor 8X ليس فقط الأرقام القياسية الداخلية ولكن أيضًا الرقم القياسي للمبيعات على متجر JD.com الصيني خلال مهرجان التسوق.

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منطقيًا، التوقعات تشير إلى أن الهاتف Honor 9X القادم سيواصل تقديم نفس الأداء الباهر. سيصل هذا الهاتف في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري، وسيكون مرة أخرى أول هاتف من العلامة التجارية Honor يضم المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد. وبغض النظر عن المعالج، فنحن نتوقع أيضًا قدوم هذا الهاتف مع كاميرا أمامية منبثقة، وكاميرتين في الواجهة الخلفية التي ستمتاز بألوان متدرجة.