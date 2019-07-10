Nintendo تكشف النقاب رسميًا عن جهاز Nintendo Switch Lite، وسيكلف 199$

فاطمة أيت طالب - دبي -

منذ فترة طويلة نسبيًا ونحن نسمع الشائعات التي تقول بأن شركة Nintendo تعمل على طراز جديد من جهاز Nintendo Switch. تم الإشارة إلى هذا الطراز الجديد بإسم Nintendo Switch Mini لكونه سيعمل على جلب ألعاب Nintendo Switch إلى أيدي المزيد من اللاعبين بسعر أقل، وعلى جعل تجربة اللعب محمولة فقط لكونه سيفتقر إلى أيادي التحكم Joy-Cons القابلة للإزالة.

إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون بشدة في الحصول على هذا الجهاز، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة Nintendo أعلنت بشكل رسمي اليوم عن جهاز Nintendo Switch Lite. هذا هو بالضبط الجهاز الذي تحدثت عنه الشائعات السابقة، فقد تم تسعيره بنحو 199 دولار أمريكي، مما يجعله أرخص بنحو 100 دولار من جهاز Nintendo Switch العادي، ولكنه يفتقر إلى أيادي التحكم Joy-Cons القابلة للفصل. وعلاوة على ذلك، فلا يمكن ربطه مع التلفاز الخاص بك، لذلك يبدو أنه سيركز على قابلية الحمل.

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جهاز Nintendo Switch Lite الجديد يعتبر أصغر أيضًا نظرًا إلى أنه يضم شاشة حساسة للمس بحجم 5.5 إنش بدلا من شاشة 6.2 إنش الموجودة في جهاز Nintendo Switch العادي. لسوء الحظ، جهاز Nintendo Switch Lite سيضحي ببعض الأشياء مثل عدم وجود HD Rumble ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، مما يعني أنه إذا قمت بتشغيل بعض الألعاب، فقد تواجه بعض المشاكل في التوافق.

ومع ذلك، إذا كنت تعتقد بأن سعر التكلفة المنخفض يستحق ذلك، فقد ترغب في وضع علامة على اليوم 20 سبتمبر في التقويم الخاص بك لأن هذا هو اليوم الذي سيصبح فيه جهاز Nintendo Switch Lite متوفرًا للشراء. في غضون ذلك، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة Nintendo تعمل على طراز آخر من جهاز Nintendo Switch غير Nintendo Switch Lite، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذا الجهاز مستقبلاً أم لا.