الهاتف OnePlus 7 Pro يتلقى تحديث جديد يجلب معه قائمة طويلة من الإصلاحات والتحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى الهاتف OnePlus 7 Pro تحديثًا أخر لتحسين بعض الجوانب التي تعاني من بعض النقص في الهاتف. هذا التحديث الجديد الذي حصل عليه الهاتف OnePlus 7 Pro يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.9، ويجلب معه قائمة طويلة من التغييرات، ولكنه يركز أساسًا على جعل تجربة المستخدم أفضل على الهاتف.

تم تحسين حساسية الشاشة للمس لتعزيز الأداء، وتحسين المؤثرات البصرية لتصبح أكثر سلاسة، فضلا عن تحسين ردود الفعل الإهتزازية للوحة المفاتيح، وحساسية السطوع التلقائي، وسرعة ودقة GPS أثناء إيقاف تشغيل الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك في هذا التحديث الجديد تحسين التغيير التلقائي لدقة الشاشة.

هناك أيضًا ردود فعل إهتزازية أفضل لإشعارات تطبيقات الطرف الثالث، وتحسين جودة الصوت لسماعات OnePlus Bullets Wireless 2. وإلى جانب ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن العديد من الإصلاحات والتحسينات المعتادة لأداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف.

وفيما يخص الكاميرا، فقد تم تحسين جودة صور JPG التي يتم إلتقاطها بدقة 48 ميغابكسل في وضع Pro Mode، وكذلك أداء تطبيق الكاميرا أثناء التبديل من الكاميرات الخلفية إلى الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح الضبط التلقائي للصورة أسرع، وحصل الوضع البانورامي أيضًا على تحسينات كذلك على مستوى الجودة.

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أخيرًا، قامت شركة OnePlus في هذا التحديث بإضافة إضاءة مساعدة إلى ميزة الفتح عن طريق الوجه Face Unlock، بالإضافة إلى دعم VoLTE و VoWiFi لشركات الإتصالات السويدية Three Sweden و Telenor Sweden.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.