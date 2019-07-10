Galaxy Tab S5 لن يصل، وستنتقل سامسونج مباشرة إلى Galaxy Tab S6

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن تاريخ الإطلاق المحتمل وبعض الشائعات حول العتاد، فليست هناك الكثير من المعلومات حول الجهاز اللوحي الرائد القادم من شركة سامسونج.
لكن وفقا للمسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فيبدو أن الجهاز اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج سيتخطى الإسم Galaxy Tab S5 وسينتقل مباشرة إلى الإسم Galaxy Tab S6. هذا أمر غير متوقع إلى حد ما خاصة عندما تأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن Galaxy Tab S5e متاح الآن بالفعل في السوق.
للآسف، لم يكشف لنا Evan Blass عن المزيد من التفاصيل، لذلك سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نكتشف ما هو السبب الذي دفع شركة سامسونج لتخطي الإسم Galaxy Tab S5 والإنتقال مباشرة إلى Galaxy Tab S6.
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