شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن إنشاء فريق جديد لإطلاق تطبيقات تجريبية للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع فيس بوك عن إطلاق تطبيقات تجريبية للجمهور، مطورة من قبل فريق NPE أى "تجربة منتج جديد"، من أجل مساعدة المستخدمين على تجربة التطبيقات الجديدة المختلفة.



وحسب موقع The verge الأمريكى، فإن الفريق سيقوم بتطوير تطبيقات جديدة لأنطمة التشغيل أندرويد وiOS، بالإضافة إلى التركيز على خدمات المستهلكين، مما يجعله مشابه لمجموعة Microsoft Garage.

وقالت الشركة الأمريكية: "قررنا استخدام هذه العلامة التجارية المنفصلة للمساعدة في الحصول على التوقعات المناسبة من المستخدمين، علماً بأن تطبيقات NPE سيتم إيقافها إذا علمنا أنها ليست مفيدة للمستخدمين".

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ووعدت الشركة المستخدمين بأن يكون لهم الحق فى السيطرة على بياناتهم الشخصية، التي تحددها شروط الخدمة وسياسة البيانات على فيس بوك، بالإضافة إلى شروط فريق NPE التي لم يتم إصدارها بعد.

ولم يعلن فيس بوك عن أول التطبيقات التى سيتم إصدارها من قبل فريق NPE، ولكن بما أنه تم الإعلان عن الفريق، فمن المتوقع أن يتم إصدار أولى التطبيقات قريباً.