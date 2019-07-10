شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. كل ما يجب أن تعرفه عن RCS أحدث تقنية الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل مؤخرًا بتحديث نظام الرسائل الخاص بها فى اندرويد ليشبه تطبيق المراسلة الفورية واتس آب، وقامت بهذا التحديث عن طريق نظام رسائل جديد تفوق على النظام التقليدى والمتعارف عليه "SMS"، ويسمى هذا النظام بـ"RCS"، لذ نقدم لك أهم معلومات عن RCS وأبرز مزاياه.

ماهو نظام RCS؟

هو اختصار لـ"Rich Communiction Services"، أو خدمات الاتصال الغنية، وتم إطلاقه عام 2017، إذ يعتمد فى الأساس على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل التقليدى الذى كان مقتصرًا على الرسائل النصية فقط.

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ما الفرق بينه وبين الـSMS؟

يعتبر نظام الـSMS مقتصرًا على الرسائل النصية ولا يدعم إرسال صور بجودة عالية أو تحميل مقاطع فيديو، لكن يأتى الـRCS ليدعم كافة هذه المزايا، فيمكن إرسال صور ومقاطع فيديو وملفات pdf و word، وتحميل ملفات يصل حجمها إلى 10 جيجا بايت.



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الشركات التى بدأت تدعم نظام الـRCS:

جوجل: قامت جوجل بالإعلان عن استخدام هذه التقنية لتحديث تطبيق الرسائل الخاص بها على اندرويد لمنافسة تطبيقات المراسلة الفورية مثل ماسنجر وواتس آب، واتفقت مع عدد كبير من شركات الهواتف لدعم هذه التقنية فى هواتفها مثل شركة سونى ونوكيا وإل جى.

أبل: كشفت بعض التقارير أن أبل تناقش استخدام هذه التقنية بنظام IOS ودمجها مع تطبيق أبل الشهير imessage، لتتيح لمستخدمى هواتف أيفون جميع مزايا هذه التقنية.