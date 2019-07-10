شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم فى الفضاء.. إطلاق القمر الصناعى Telstar 1 لنقل البث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذات اليوم بالفضاء منذ أكثر من 50 عامًا، وتحديدًا يوم 10 يوليو 1962، تم إطلاق القمر الصناعي للاتصالات Telstar 1 من Cape Canaveral بفلوريدا، في مهمة لنقل البث التليفزيوني المباشر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وكانت هذه أول مهمة لرحلات الفضاء برعاية القطاع الخاص.



اول مهمة فضائية خاصة

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ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه بعد يومين من الإطلاق، بث Telstar 1 أول إشارة تليفزيونية عبر الأطلسي في العالم، وهذا يدل على أن نقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية كان ممكنًا.

نقل القمر الصناعى صور الرئيس جون إف كينيدي، والمطرب إيف مونتاند من فرنسا، والأحداث الرياضية، وجبل رشمور، وعمل القمر الصناعي فقط حتى نوفمبر 1962، وخلال ذلك الوقت، ساعد أكثر من 400 بث عبر الهاتف والفاكس والتلجراف والتليفزيون.