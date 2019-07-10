شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحدث سياسات حقوق النشر لمنع انتهاك الملكية الفكرية لمنشئى المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع يوتيوب عن تغييرات جديدة تسهّل التعامل مع شكاوى الانتهاك، إذ أصبح من الضرورى على الأشخاص الذين يقدمون بلاغا بانتهاك حقوق الطبع والنشر، تحديد الجزء الدقيق من مقطع الفيديو الذي يبلغون عنه.

ولمنع إساءة استخدام النظام، قال يوتيوب إنه سيلغى وصول المستخدمين إلى المطالبات الانتهاك اليدوية إذا فشلوا مرارًا في تقديم هذا الاثبات الدقيق، إذ يقوم يوتيوب بفحص عمليات تحميل الفيديو مقابل قاعدة بيانات من الملفات، لتتمكن تقنية "معرف المحتوى" من العثور على تطابقات مرئية وصوتية، وفى حال العثور على انتهاك لحقوق النشر يتم الإبلاغ عنها وهذا ما تسميه يوتيوب بالشكاوى، حيث يبلغ الناشرون عن الاستخدام غير المصرح به لفيديوهاتهم.

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وبحسب موقع " engadget" الأمريكى، أكد يوتيوب إنه سيواصل تعزيز أدوات التعديل الخاصة به وسيقدم للمُنشئين في النهاية طريقة لتقليل الانتهاكات بضغطة واحدة فقط.

وكتب جوليان بيل، مدير المنتج في يوتيوب: "لن يتوقف عملنا هنا، فنحن نتطلع دائمًا إلى إيجاد طرق لتحسين تجربة حقوق الطبع والنشر لمنشئى المحتوى مع موازنة حقوق مالكى "حقوق الطبع والنشر".

جدير بالذكر أن التغييرات التي أدخلها يوتيوب تجعل التعامل مع شكاوى حقوق الطبع والنشر أقل ضررًا، لكن من المتوقع أن تساعد المزايا الأخرى التي يقدمها في جعل التجربة أفضل.