شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون يرسلون خطابا لجيف بيزوس بسبب التقييمات المزيفة على موقع أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المشرعون الأمريكيون خطاب إلى جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، لمطالبته بالرد على بعض الأسئلة الخاصة بما تفعله الشركة بالمراجعات المزيفة للمنتجات.

وحسب موقع Gadgets الهندى، سأل كل من فرانك بالون جونيور رئيس لجنة التجارة في مجلس النواب، وجان شاكوفسكي الذي يرأس لجنة حماية المستهلك، بيزوس عن كيفية منع أمازون للتقييمات المزيفة.

وكتب المشرعون فى خطابهم: "يمكن لأمازون فعل المزيد لحماية المستهلكين من هذه الممارسات الخادعة، ونود أن نفهم بشكل أفضل الإجراءات التي تتخذها شركتكم لمعالجة هذه القضية"، وأشاروا إلى أن مراجعات المنتجات الزائفة تضر بالمنافسين الذين ينضمون للمنصة وفقًا للقواعد المكتوبة.

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واستشهد المشرعون فى خطابهم بعدة تقارير منها تقرير BuzzFeed News الذي أفاد أن الشركات السيئة تدفع ما يقارب من 10000 دولار شهريًا لأمازون من أجل كتابة تقييمات إيجابية، لخداع المستهلكين لشراء المنتجات.

واستشهد المشرعون بدراسة أجرتها مجموعة المستهلكين "Which?" التي عثرت على الآلاف من التقييمات المزيفة ودلائل واضحة تؤكد الاحتيال على منصة أمازون.

وكتب المشرعون العديد من الأسئلة حول وجود تصنيفات عالية للمنتجات على Amazon's Choice، فى حين أنها منتجات رديئة جداً، حيث قالوا أن المراجعات العالية تؤثر بشكل كبير على المستخدمين أثناء التسوق.