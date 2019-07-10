شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة البريطانية تستعين بطائرات بدون طيار للحد من حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشرطة البريطانية الاستعانة بطائرات بدون طيار، فى محاولة لتقليل عدد السائقين الخطرين على الطرق، وستبدأ الاستعانة بهم فى الفترة من 22 إلى 26 يوليو كجزء من أسبوع Vision Zero.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانى، كشفت دائرة شرطة العاصمة أن الطائرة بدون طيار ستستهدف السائقين الذين يتخطوا السرعات المحددة، مما قد يعرض الآخرين للخطر".

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: "يمكننا أن نؤكد أن الطائرة بدون طيار التابعة للشرطة تستخدم لدعم نشاط قيادة شرطة الطرق والمرور كجزء من أسبوع Vision Zero للعمل للحد من الوفيات والإصابات على طرق لندن، إذ يتم استخدام الطائرة بدون طيار لدعم جمع المعلومات الاستخبارية والأدلة."

سيتم نقل المعلومات التى تجمعها الطائرة بدون طيار إلى الضباط على الأرض، الذين سيتعاملون بعد ذلك مع السائقين.

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وقال سيوان هايوارد، مدير الالتزام والشرطة فى Transport for London: "نحن نعمل مع الشرطة لقمع القيادة الخطرة والمناهضة للمجتمع، والتى يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المجتمعات المحلية، ولم يتضح بعد المناطق التى سيتم نشر الطائرة بدون طيار فيها".

جدير بالذكر أن Vision Zero هى مبادرة قام بها عمدة لندن صادق خان، والتى تهدف إلى القضاء على جميع الوفيات على طرق لندن بحلول عام 2041.