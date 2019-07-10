تكنولوجيا: رصد فيديو فتح الصندوق لهاتف سامسونج GALAXY M60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت مقطع فيديو فتح الصندوف لهاتف سامسونج المرتقب GALAXY M60، وهو إصدار سامسونج المنتظر الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

ينطلق إصدار جديد من سلسلة Galaxy M قريباً، واليوم رصد مقطع فيديو لفتح الصندوق يستعرض تفاصيل أكثر حول إصدار سامسونج المرتقب Galaxy M60.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في مقطع الفيديو أن يأتي هاتف Galaxy M60 بنتوء في شاشة Infinity-U، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة، حيث يؤكد الفيديو على أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة IMX 586 مميز بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاتي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

Advertisements

ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الثاني بعدسات telephoto أو عدسات مميزة بزوايا عرض واسعة، كما يحاكي تصميم Galaxy M60 إصدار سامسونج السابق M40، ومن المتوقع أيضاً وفقاً لهذه التسريبات أن يتم الإعلان عن الهاتف قريباً.

المصدر

اعلان

