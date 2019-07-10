إطلاق تطبيق Spotify Lite على متجر Google Play Store لأولئك الذين يملكون خطط بيانات محدودة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق Spotify بدوره الآن على نسخة خفيفة تدعى Spotify Lite، وهي النسخة التي تم تصميمها في الأساس للأشخاص الذين يستخدمون خطط البيانات المحدودة والذين يملكون مساحة محدودة على هواتفهم الذكية. لا يأخذ تطبيق Spotify Lite سوى 10 ميغابايت من الذاكرة التخزينية على عكس التطبيق الأصلي الذي يستهلك 100 ميغابايت من الذاكرة التخزينية. وعلاوة على ذلك، فتطبيق Spotify Lite يتيح لك أيضًا مراقبة وتقييد كمية بيانات الإنترنت التي تستهلكها.

يدعم كلاً من Spotify Lite كلاً من الحسابات المجانية والحسابات المميزة ويأتي مع الميزات الأساسية مثل البحث عن الفنانين وإكتشاف الأغاني الجديدة، ودعم قوائم التشغيل. وكما يمكنك أن تتوقع، فتطبيق Spotify Lite مخصص للأسواق النامية وسيتم إطلاقه في 36 دولة في جميع أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. لن تحصل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على التطبيق في البداية.

فيما يلي القائمة الكاملة للدول التي ستحصل على تطبيق Spotify Lite : البرازيل، كندا، المكسيك، الأرجنتين، بيرو، شيلي، كولومبيا، بوليفيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراجواي، أوروجواي، المملكة العربية السعودية، مصر، الجزائر، لبنان، المغرب، تونس، عمان، الأردن، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، الفلبين، فيتنام، ماليزيا، الهند.

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تأمل Spotify أن يساعد تطبيقها الخفيف الجديد المستخدمين الذين لديهم خطط بيانات محدودة من أجل زيادة قاعدة المستخدمين لديها في الأسواق النامية. تم إطلاق خدمة Spotify مباشرة في الهند في شهر مارس الماضي وإستغرق أسبوعًا واحدًا فقط للحصول على أكثر من مليون مستخدم.

تشمل التطبيقات الشائعة الأخرى التي حصلت بدورها على الإصدارات الخفيفة Lite كل من Facebook و Facebook Messenger و Tinder و Twitter و Skype، لذلك من الواضح أن هناك ما يكفي من الطلب عليها.