الهاتف Honor 9X Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأسبوع الماضي على رسم تخطيطي مسرب يؤكد لنا بأن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرا أمامية منبثقة وكاميرتين في الواجهة الخلفية. الآن، نحن هنا مع تسريب مماثل للهاتف Honor 9X Pro يردنا مجددًا من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks. بشكل عام، سيحصل الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro على نفس التصميم بإستثناء أن الهاتف Honor 9X Pro سيحصل على كاميرا إضافية في الخلف وشاشة أكبر، ومنفذ السماعات 3.5mm.

ووفقا للمواصفات التي تم تسريبها من قبل، فقد قيل بأن الهاتف Honor 9X Pro سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أخرى واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ثالثة بدقة 2 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الشاشة، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف Honor 9X Pro سيضم شاشة LCD بقطر يتراوح بين 6.5 إنش و 6.7 إنش، وسيمتاز بتصميم الشطيرة بحيث سيضم طبقة من الزجاج في الأمام والخلف وإطار مصنوع من المعدن.





وفيما يخص المعالج، فنحن نتوقع أن يضم الهاتف Honor 9X Pro المعالج HiSilicon Kirin 810 والذي رأيناه لأول مرة مع الهاتف Huawei Nova 5 في الشهر الماضي. وفيما يخص بقية المواصفات التقنية المتوقعة، فهي تشمل كاميرا أمامية منبثقة بدقة 25 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

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عمومًا، من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 9X في اليوم 23 من شهر يوليو المقبل في الصين ليكون بذلك العنصر الأحدث في تشكيلة هواتف العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei.

https://twitter.com/evleaks/status/1146334115563806720/