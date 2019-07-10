إنستاجرام تُطلق ميزات جديدة تستند على الذكاء الإصطناعي لمكافحة المضايقات والتنمر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شبكة إنستاجرام اليوم بإصدار ميزات جديدة على منصتها لمكافحة المضايقات والتنمر، خاصة بين المستخدمين المراهقين.

تستخدم الميزة الأولى الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائيًا على ما إذا كان شخص ما ينشر تعليقات مُعادية أو مُضايقة. بعد أن يكتب المستخدم مثل هذا التعليق أسفل صورة ما، سيسأله التطبيق تلقائيًا عما إذا كان يريد حقًا المضي قدمًا ونشر هذا التعليق أو ما إذا كان يريد إعادة النظر فيه وحذفه. هذا يضع الكرة في ملعبه ويتيح له التفكير مرة أخرى في تصرفاته.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر فعالية بعض الشيء، فهناك ميزة أخرى تسمى ” تقييد | Restrict “. عندما تستخدم هذه الميزة على أحد المستخدمين، سيكون هو الوحيد الذي يرى تعليقاته بعد نشرها ولن يكون لديه أي فكرة أن الآخرين لا يشاهدونها. وتسمى هذه الطريقة ” حظر الظل “، وهي تمنع الشخص من إتخاذ تدابير مضادة ضد الحظر لأنه ليس لديه فكرة أنه تم حظره. تمنع ميزة التقييد ” Restrict ” أيضًا هذا الشخص من رؤيتك عندما تكون متصلاً أو إذا كنت قد قرأت رسائله المباشرة.

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يجري حاليًا إطلاق ميزة التوصية التي تستند على الذكاء الإصطناعي، وستظهر ميزة التقييد ” Restrict ” قريبًا.