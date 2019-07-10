الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor Play 8 مع شاشة +HD بحجم 5.71 إنش، وبطارية بسعة 3020mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تواصل تعزيز سلسلة هواتفها الذكية، فقد قامت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor Play 8. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هذا لا يمثل هاتف ذكي جديد كليًا، فقد سبق للشركة الصينية أن قامت بإطلاق هذا الهاتف تحت إسم Honor 8S، وهذا ما يعني بأن العلامة التجارية Honor قررت إطلاق الهاتف Honor 8S في الصين تحت إسم Honor Play 8.

للتذكير، يضم الهاتف Honor 8S شاشة LCD بحجم 5.71 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل والمسؤولة عن خاصية التعرف على الوجه نظرًا لغياب مستشعر بصمات الأصابع في الهاتف، ويضم كذلك كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 مرفوقة بفلاش LED واحد.

Advertisements

وبغض النظر عن الشاشة والكاميرات، فالهاتف Honor 8S يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3020mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Honor 8S يضم منفذ السماعات 3.5mm، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor Play 8 سيكون متوفرًا للشراء في الصين بسعر 599 يوان صيني، وهو ما يعادل 120 دولار أمريكي.