تسريب جديد يلمح لقدوم Huawei Mate 30 مع أكثر من ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مستطيلة الشكل

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك تناقض في الشائعات حول شكل الكاميرا الخلفية للهاتف Huawei Mate 30 القادم من شركة Huawei. قبل أسبوع، كانت هناك صور لطبقة زجاجية خلفية يظهر فيها ثقب دائري من أجل وحدة الكاميرا. اليوم، تم تسريب غطاء واقي مع قطع على شكل مستطيل.

هذه الصور المسربة الجديدة تتماشى مع الصور الحاسوبية التي تم نشرها سابقًا والتي تردد بأنها تجسد التصميم النهائي للهاتف Huawei Mate 30. وعلاوة على ذلك، فهي تتماشى مع الصور التي تم تضمينها في براءة إختراع لغطاء واقي قيل بأنه سيكون مخصصًا للجيل المقبل من Huawei Mate Series.

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لا يوجد الكثير من الإتساق في عدد الكاميرات أيضًا. تشير بعض الشائعات إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 سيضم أربع كاميرات في الخلف، في حين تقول الشائعات الأخرى أنه سيضم خمس كاميرات. لسوء الحظ، لا يمكن لهذا الغطاء الواقي المسرب ولا الطبقة الزجاجية الخلفية من قبل أن تلقي الضوء على هذه المسألة إذا كانت هذه التسريبات بالفعل مشروعة في المقام الأول.

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في شهر سبتمبر المقبل أو في شهر أكتوبر الموالي مع إمكانية إطلاق نسخة 5G من أحد الهواتف الذكية المُشكلة لهذه السلسلة في شهر ديسمبر الموالي، لذلك يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التسريبات الكبيرة في شهر أغسطس المقبل.