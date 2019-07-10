المؤسس الشريك لآبل يحذر من استخدام فيسبوك... والسبب؟

نصح المؤسس الشريك لشركة آبل ستيف وزنياك في مقابلة بعدم استخدام منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، معللا ذلك بتراجع خصوصية المستخدمين عليها.
وقال وزنياك الذي أسس آبل مع ستيف جوبز، إن فوائد فيسبوك للبعض تستحق التضحية بمسألة الخصوصية لكن بالنسبة لغالبية المستخدمين "فأنا أدعوهم إلى إيجاد طريقة للتوقف عن استخدامه".
وقال: "يستطيعون الاستماع إليك في العديد من الأجهزة الآن. من يدري إذا كان هاتفي الخلوي يستمع الآن".
وكان المؤسس الشريك لآبل قد مسح حسابه من فيسبوك في مارس 2018 بعد فضيحة وصول بيانات مستخدمين لفيسبوك إلى شركة "كمبردج أناليتيكا" والتي استخدمتها لمعرفة توجهات الناخبين الأميركيين.
وقال: "يستطيعون الاستماع إليك في العديد من الأجهزة الآن. من يدري إذا كان هاتفي الخلوي يستمع الآن".
وكان المؤسس الشريك لآبل قد مسح حسابه من فيسبوك في مارس 2018 بعد فضيحة وصول بيانات مستخدمين لفيسبوك إلى شركة "كمبردج أناليتيكا" والتي استخدمتها لمعرفة توجهات الناخبين الأميركيين.
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