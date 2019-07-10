المؤسس الشريك لآبل يحذر من استخدام فيسبوك... والسبب؟

وقال وزنياك الذي أسس آبل مع ستيف جوبز، إن فوائد فيسبوك للبعض تستحق التضحية بمسألة الخصوصية لكن بالنسبة لغالبية المستخدمين "فأنا أدعوهم إلى إيجاد طريقة للتوقف عن استخدامه".

وقال: "يستطيعون الاستماع إليك في العديد من الأجهزة الآن. من يدري إذا كان هاتفي الخلوي يستمع الآن".



وكان المؤسس الشريك لآبل قد مسح حسابه من فيسبوك في مارس 2018 بعد فضيحة وصول بيانات مستخدمين لفيسبوك إلى شركة "كمبردج أناليتيكا" والتي استخدمتها لمعرفة توجهات الناخبين الأميركيين.