شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب الحرب التجارية.."نينتندو" اليابانية تنقل إنتاجها لفيتنام بدلا من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر نقل إنتاج وحدة ألعاب Nintendo Switch من الصين إلى فيتنام ابتداء من الصيف الحالى، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشركة لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، وتعتبر هذه الخطوة هى استجابة مباشرة من "نينتندو" للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال المتحدث باسم "نينتندو" أنه من المقرر أن يبدأ نقل إنتاج الشركة من الصين إلى فيتنام ابتداء من الصيف الحالى، خوفا من المخاطر التى أصبحت عليه حالة السوق الصينى فضلا عن تجنب الزيادات المحتملة فى التعريفات المتعلقة بالحرب التجارية".





وتعد "نينتندو" واحدة من بين ثلاث شركات رئيسية لتصنيع أجهزة الألعاب، جنبا إلى جنب "سونى" و "مايكروسوفت"، التى تفكر فى نقل الإنتاج الخاص بها من الصين بسبب احتمال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المنتجة.

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وفى خطوة مفاجئة، تعاون المنافسون الثلاثة لإرسال رسالة مشتركة إلى الحكومة الأمريكية لتوضيح المشكلة الناتجة عن هذه الحرب التجارية، وكان ذلك فى أواخر يونيو، ولكن لا يوجد نتيجة واضحة، وهو ما جعل شركة "نينتندو" تقرر اتخاذ قرار نقل إنتاجها من الصين إلى الفيتنام.

ويذكر أنه تم تحديد الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الصين بموجب اقتراح من الرئيس دونالد ترامب، بموجب التعريفات المقترحة من إدارة ترامب على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما يجعل صانعو أجهزة الألعاب يواجهون رسوم بنسبة 25% أى بزيادة عن معدل 10% عن النسبة الحالية.

ورغم توقف هذه الزيادة فى 29 يونيو الماضى بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الصينى على هامش قمة العشرين فى اليابان، إلا أن الشركات العملاقة تشعر بعدم اليقين فى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وهو ما جعل كلا منها تضع خطة واضحة لنقل إنتاجها من الصين إلى مكان آخر.