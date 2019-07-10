الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شماليه غربيه تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، تترواح ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وأضاف عبدالعال لمصراوي: "الارتفاع سيحدث تدريجيًا"، متابعًا: "درجات الحرارة ستسجل ما بين 36 إلى 39 درجة مئوية، ونسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا مماثلًا".

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوب تترواح مابين 70 إلى %80 على القاهرة والوجه البحري، وبين 85% لـ90% على السواحل ما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

موعد انكسار الموجة

وفي ذات السياق، أعلنت الأرصاد انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، بدءا من السبت المقبل.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

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وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة