شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تكمل صفقة الاستحواذ على Red Hat مقابل 34 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة آى بى إم عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة ريد هات، المزود لحلول برمجيات المصدر المفتوح للمؤسسات - وهى خطوة بارزة تضع شركة آى بى إم كمزود Hybrid Cloud وتمدد ريد هات المفتوحة مصدر الابتكار لمجموعة واسعة من العملاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد استحوذت شركة IBM على جميع الأسهم المشتركة والمصدرة لشركة ريد هات مقابل 190 دولارًا للسهم نقدًا، وهو ما يمثل إجمالى حقوق الملكية بحوالى 34 مليار دولار.

و تعيد عملية الاستحواذ تحديد السوق السحابية للأعمال، حيث يتم دمج تقنيات السحابة الهجينة المفتوحة من Red Hat مع خبرة IBM فى الابتكار والصناعة، وقيادة المبيعات فى أكثر من 175 دولة.

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وقال جينى روميتى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة IBM: "تبدأ الشركات الفصل التالى من اختراعها الرقمى وتحديث البنية التحتية ونقل أعباء العمل المهمة للمهمة عبر السحب الخاصة والسحب المتعددة من بائعين متعددين".

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى شركاء يمكنهم الوثوق بهم لإدارة هذه الأنظمة وتأمينها، إن IBM و Red Hat ملائمتان على نحو فريد لتلبية هذه الاحتياجات، وبصفتنا المزود السحابى المختلط الرائد، سنساعد العملاء على صياغة الأسس التكنولوجية لأعمالهم لعقود قادمة.

و قال روميتى أن آى بى إم وريد هات سيعملان على تسريع الابتكار من خلال تقديم منصة هجينة متعددة الصوت من الجيل التالي، واستنادًا إلى تقنيات المصادر المفتوحة ، مثل Linux و Kubernetes ، ستتيح المنصة للشركات إمكانية نشر البيانات والتطبيقات وتشغيلها وإدارتها بشكل آمن فى أماكن العمل وفى السحب العامة الخاصة والمتعددة.