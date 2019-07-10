تكنولوجيا: سبيس إكس تفوز بعقد ناسا فى مهمة لدراسة الثقب الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شركة SpaceX المملوكة لرجل الأعمال إيلون موسك، لتوفير خدمات الإطلاق المهمة وكالة Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) ، والتى ستساعد علماء الفلك على فهم الظواهر الكونية بشكل أفضل مثل الثقوب السوداء ونجوم النيوترون. وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت وكالة الفضاء الأمريكية أن التكلفة الإجمالية لناسا لإطلاق IXPE تبلغ حوالى 50.3 مليون دولار ، بما فى ذلك خدمة الإطلاق والتكاليف الأخرى ذات الصلة بالمهمة. Advertisements ويقيس IXPE الأشعة السينية المستقطبة من الكائنات ، مثل الثقوب السوداء ونجوم النيوترون لفهم هذه الأنواع من الظواهر الكونية والبيئات القاسية بشكل أفضل. وقالت ناسا إن المهمة مستهدفة حاليًا لإطلاقها فى أبريل 2021 على صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق 39A فى فلوريدا، و سوف يطير IXPE ثلاثة مناظير فضائية مزودة بكاشفات حساسة قادرة على قياس استقطاب الأشعة السينية الكونية ، مما يسمح للعلماء بالإجابة على الأسئلة الأساسية حول هذه البيئات المضطربة حيث توجد حقول الجاذبية والكهرباء والمغناطيسية فى حدودها.

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