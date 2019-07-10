شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تطور أشعة ليزر لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ من السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل المملكة المتحدة على تقنية سلاح ليزر جديد يمكنه إنزال الطائرات بدون طيار والصواريخ العدوانية عبر حزم ضوئية عالية الطاقة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية (MOD) أنها تطور أسلحة تردد ليزر وراديو، والتى يشار إليها مجتمعة باسم أسلحة الطاقة المباشرة (DEW) ، فهي تعمل بالطاقة الكهربائية وتعمل بدون ذخيرة ويتم تشغيلها بواسطة محرك السيارة أو مولد.

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ويمكن لسلاح الليزر اسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ من السماء ، ويمكن لأسلحة تردد الراديو إيقاف وتعطيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية للعدو، ووفقا للمملكة المتحدة ، فإن الأسلحة لديها القدرة على خفض تكاليف التشغيل وتوفر "مرونة غير مسبوقة".

وتتوقع المملكة المتحدة أن تصل هذه الأسلحة إلى الخطوط الأمامية في غضون 10 سنوات، ولكن يجب عليها أولاً اختبارها على متن سفن البحرية الملكية ومركبات الجيش، ويمكن أن تبدأ تلك المحاكمات بحلول 2023.