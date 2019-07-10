"الأرصاد": ارتفاع كبير بدرجات الحرارة والرطوبة الخميس والجمعة وانكسار الموجة بداية من السبت المقبل

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، بدءا من السبت المقبل.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تلفزيونية، إن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو يعزز الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية سجلت نحو 90 %، فى حين وصلت على الوجه البحرى والقاهرة إلى 80 %.

قال عبدالعال، إن درجات الحرارة بدأت من اليوم في الارتفاع التدريجي، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سجلتدرجات الحرارة اليوم 37 على القاهرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 39 نهاية الأسبوع، بينما سجلت على مدن الصعيد 40، وزمن المتوقع أن تصل إلى 43 يوم الجمعة المقبل.

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وتابع: ارتفاع درجة الحرارة يصاحبه أيضًا ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تؤدي إلى وجود الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، ما يزيد الإحساس بالحرارة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 85% و90% خلال فترات النهار، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أن حالة الطقس تبدأ بالتحسن بداية من يوم السبت المقبل، بشكل تدريجي أيضًا.​