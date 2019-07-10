شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقها.. بوكيمون جو تحقق 2.6 مليار دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن لعبة الواقع المعزز بوكيمون جو حققت منذ إطلاقها قبل 3 سنوات وتحديدا فى منتصف عام 2016 ما يصل إلى 2.65 مليار دولار، والتى يأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط على التوالي.
وبحسب موقع الإحصائيات sensortower الأمريكى، فبهذه الأرقام تكون "بوكيمون جو" ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنة بكل ألعاب الموبايل الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga و Clash Royale لكنها لم تصل إلى مستوى أرباح Clash of Clans.
وكشف التقرير أن أكثر من نصفها كانت من متجر بلاي ستور أي بنسبة 54% وما مقداره 1.43 مليار دولار، بينما الباقي 1.22 مليار دولار من متجر آبل، فيما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل عائدات اللعبة إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.
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