شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقها.. بوكيمون جو تحقق 2.6 مليار دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن لعبة الواقع المعزز بوكيمون جو حققت منذ إطلاقها قبل 3 سنوات وتحديدا فى منتصف عام 2016 ما يصل إلى 2.65 مليار دولار، والتى يأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط على التوالي.

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وبحسب موقع الإحصائيات sensortower الأمريكى، فبهذه الأرقام تكون "بوكيمون جو" ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنة بكل ألعاب الموبايل الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga و Clash Royale لكنها لم تصل إلى مستوى أرباح Clash of Clans.

وكشف التقرير أن أكثر من نصفها كانت من متجر بلاي ستور أي بنسبة 54% وما مقداره 1.43 مليار دولار، بينما الباقي 1.22 مليار دولار من متجر آبل، فيما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل عائدات اللعبة إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.