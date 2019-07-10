شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل أمام الكونجرس للإدلاء بشهاداتهم بشأن المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن لجنة التحقيق في مجلس النواب التى تبحث فى مكافحة الاحتكار في التكنولوجيا على وشك استدعاء بعض الأسماء الكبيرة فى عالم التقنية للمثول أمامها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أكد مساعدون لرئيس لجنة مكافحة الاحتكار النائب ديفيد سيسيلين أن اللجنة ستعقد جلسة استماع في 16 يوليو حيث ستستجوب المسئولين التنفيذيين من أمازون وأبل وجوجل وفيس بوك.

وحتى الآن فإن التركيز الدقيق للاستجواب غير واضح ، ولكن من المرجح أن يتبع المخاوف التنافسية الأساسية التي بدأت التحقيق، فيما كان كل من الديمقراطيين والجمهوريين يشعرون بالقلق من أن حفنة من الشركات لا تتحكم فقط في الإنترنت (والتكنولوجيا عمومًا) ، بل ربما تستغل قوتها للضغط على المنافسة.

ولن يؤدي التحقيق بالضرورة إلى اتخاذ إجراء ، ولكنه قد يساعد السياسيين على تحديد ما إذا كان يمكن معالجة أي مشاكل إما من خلال القوانين الحالية أو يمكن حلها من خلال تشريع جديد.

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ومن المتوقع أن تحارب هذه الشركات اتهامات السلوك غير التنافسي، حيث رفضت شركة أبل فكرة أن متجر التطبيقات هو احتكار ، على سبيل المثال ، في حين خاضت جوجل عقوبات ضد الاحتكار في أوروبا، ولقد جادلوا في كثير من الأحيان أنهم إما لم يصلوا إلى مستوى الاحتكار (كما هو الحال مع شركة أبل) أو أنهم لا يقيدون العملاء مثل شركات التكنولوجيا المهيمنة في الماضي.

ومع ذلك ، لا بد أنهم يشعرون بالتوتر، حيث تضخمت التقارير عن قيام المنظمين بتقسيم الرقابة على شركات محددة قبل اتخاذ إجراء محتمل ، في حين تحدث أكثر من مرشح رئاسي عن تفكيك عمالقة التكنولوجيا في محاولة للحفاظ على المنافسة.